Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi
Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına yeni bir projeye imza attı.
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına yeni bir projeye imza attı. Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, şehitlerimizin anısına 9 dilde seslendirildi.
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi.
İlçedeki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekanların ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.
Kaynak: DHA