Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki ilçesindeki bir kiraz bahçesini ziyaret etti ve üreticilerle kiraz topladı.

27.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:42

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki ilçesindeki bir kiraz bahçesini ziyaret etti ve üreticilerle kiraz topladı.

Beraberinde Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile kiraz üreticisi Ahmet Aksoy'un bahçesine giden Karadağ, üreticilerle sohbet ettikten sonra bir süre kiraz topladı.

Burada konuşan Karadağ, Lapseki'nin kiraz üretiminde lokomotif bir ilçe olduğunu ifade etti.

Özellikle Ziraat 900 ve Regina çeşitlerinin ön safhada bulunduğunu vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıla baktığımız zaman kiraz üreticimizin hakikaten iyi bir kazanç elde ettiğini görmekteyiz. Tabi kiraz çok hassas bir meyve. Daha önceki yıllarda yani 2017 yılından önceki yıllarda kirazda meydana gelen zararlar TARSİM kapsamı içerisinde değildi ancak 2017 yılından sonra kirazdaki zararlarda dolu, yağmurdan çatlama gibi zararlarda TARSİM kapsamı içerisine alındı."

Karadağ, üreticinin çok kaliteli kirazlarının olduğunu gördüklerini belirterek, "Üreticimizin de yüzü gülüyor. Pazar çok iyi, inşallah ihracata da gönderecekler. Bu yüzden kirazın ülkemiz ekonomisine, ilimiz ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da üreticinin cebine taze para gireceği için kiraz üretimine çok önem verdiklerini söyledi.

İlçede üretilen kirazın büyük kısmının çeşitli ülkelere ihraç edildiğini aktaran Kaçan, "İlçemiz genelinde 8 bin 500 dekar alandan, yıllara göre değişen 7 bin ila 10 bin ton oranında üretim değişiyor. Bölgesel koşullara göre üretilen 4 bin ton civarı kiraz, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor." dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Haber
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Ayça Varlıer Kenan Doğulu Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Avrupa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ'dan kiraz üreticilerine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 20:42:53. #1.14#
title