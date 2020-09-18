Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
18.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:56

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenice ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyorda, 300 gram esrar, 50 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 8 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan S.G, Ö.A, K.G. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Burak Akay
Burak Akay
AA Editörü
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