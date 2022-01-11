Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal (2) - Haberler
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Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal (2)

Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.


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