Çanakkale'de 28 sığınmacı kurtarıldı
08.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:54
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 28 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salıyla denize bırakılan 28 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burunucu Burnu açıklarında can salı bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 28 sığınmacıyı kurtardı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş