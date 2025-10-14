Can Uzun neden yok, Can Uzun yedek mi (Türkiye Gürcistan)?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. E Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde Gürcistan'ı konuk edecek olan Milliler'in ilk 11'i belli oldu. Ancak futbolseverlerin dikkatini çeken konu, genç yıldız Can Uzun'un kadroda yer almaması oldu. Peki, Can Uzun neden yok? Yedekler arasında mı, yoksa sakatlık nedeniyle mi kadro dışı kaldı?

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE DETAYLAR

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile karşı karşıya geleceği mücadele, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Andrei Chivulete görev yapacak.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Türkiye : Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

CAN UZUN NEDEN YOK?

Milli takımın genç yıldızı Can Uzun, maçın ilk 11'inde yer almıyor ancak yedekler arasında bulunuyor. Teknik ekibin tercihine göre karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor.