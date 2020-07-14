CAN DÜNDAR'IN VİLLASINI SATIN ALAN AVUKATLARA CEZA Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAMİT TIR'larına ait haberi karşılığında Can Dündar'ın Ankara'daki villasının "değerinin çok üzerinde fiyatla ve FETÖ talimatıyla satın aldıkları" iddiasıyla 4 avukatın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

MİT TIR'larına ait haberi karşılığında Can Dündar'ın Ankara'daki villasının "değerinin çok üzerinde fiyatla ve FETÖ talimatıyla satın aldıkları" iddiasıyla 4 avukatın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı. İki sanık "örgüte yardım" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken; bir sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Temmuz'da karara bağlanan duruşmada, sanıklar son savunmalarında suçlamaları reddettiler. Sanık Atilla Tarık Çilekçi hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, avukat yapılanmasıyla ilgili 33 kişinin ismini verdiği, verdiği isimlerden 3'ü hakkında önceden herhangi bir işlem yapılmadığı, göstermiş olduğu pişmanlık ve verdiği bilgilerdeki samimiyeti, verdiği bilgilerin örgütün çökertilmesine ilişkin olması, bir kısım şüphelilerin sanığın beyanları sonucu örgüt içinde açığa çıkarak deşifre edilmesi ve faydalı beyanda bulunması nedeniyle hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığını kararında belirtti. Mahkeme, sanık Çilekçi'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık Çilekçi hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise kaldırılmasına hükmetti.

İKİ SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIDiğer sanıklar Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz hakkında ise haklarında "örgüt üyeliğinden" dava açılmışsa da eylemlerinin "FETÖ silahlı terör örgütünün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Mahkeme, sanıklar Ahi ve Yılmaz hakkında 5 yıl 2 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise karar kesinleşinceye kadar devamına karar verildi. Sanık Faruk Öksüz hakkında ise firari durumda olması nedeniyle dosyası ayrıldı.

"EVİ FETÖ'NÜN EMİR VE TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA SATIN ALINDI"Mahkeme kararının gerekçesinde, "Sanıkların, birlikte iştiraken hareket ederek Can Dündar isimli şu an firari olduğu anlaşılan ve FETÖ'nün amaçlarına hizmet eden şahsın, MİT TIR'larına ilişkin provokasyonu haberleştirmesi ve diğer uluslararası birim ve yerlere göndermesi, bağlı bulunduğu yayın organı tarafından ulusal ve uluslararası kamuoyunda yayınlanmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Bu yaptığı iş karşılığında ise uzun süredir satamadığı evini, değerinin çok üzerinde FETÖ örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda bu örgüte yardım etmek amacı ile sanıklar tarafından satın alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA