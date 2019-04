Can Bartu'nun Kızı Arığ'dan Futbolculara: Bu Taraftara Layık Olun

Fenerbahçe, efsane sporcusu Can Bartu'ya Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle veda etti. Törende konuşma yapan Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, sözlerinin sonunda futbolculara dönerek derbi ile ilgili sözler söyledi. Kaptan Volkan Demirel bu sözlere konuşmasında yanıt verdi.

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir veda töreni düzenlendi. Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ bir konuşma yaptı. Arığ; "Can Bartu'yu anlatmaya kelimeler yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak. Arığ konuşmasının sonunda futbolculara dönerek; "Yarın oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara." dedi.

Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, Can Bartu'nun kızı Arığ'a şu kelimelerle söz verdi: "Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız."