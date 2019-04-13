Can Bartu'nun Kızı Arığ'dan Futbolculara: Bu Taraftara Layık Olun
Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törende Bartu'nun kızı Gülfer Arığ da bir konuşma yaptı. Arığ, futbolculara dönerek, "Yarın oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi bu taraftara layık olun" dedi. Demirel de "Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız." dedi.
Fenerbahçe, efsane sporcusu Can Bartu'ya Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle veda etti. Törende konuşma yapan Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, sözlerinin sonunda futbolculara dönerek derbi ile ilgili sözler söyledi. Kaptan Volkan Demirel bu sözlere konuşmasında yanıt verdi.
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir veda töreni düzenlendi. Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ bir konuşma yaptı. Arığ; "Can Bartu'yu anlatmaya kelimeler yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak. Arığ konuşmasının sonunda futbolculara dönerek; "Yarın oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara." dedi.
Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, Can Bartu'nun kızı Arığ'a şu kelimelerle söz verdi: "Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız."
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Kardeşce güzel maç oynasınlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allahrahmet eylesin büyük insanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zaten Galatasaray maçında gaza gelip barcelona gibi oynuyorlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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can bartu gercekten büyük bir sporcuydu tam bir efsaneydi yeri asla dolmaz vede unutulmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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CAN BARTU ADINA YENİN CİNCONUCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır