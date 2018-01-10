Cami Yapımı İçin Arsa Bağışladı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir vatandaş, cami yaptırılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Akıncılar Şubesi'ne ilçe merkezindeki iki dönümlük arsasını bağışladı.



Arsa bağışında bulunan Celal Güler'i makamında kabul eden Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, duyarlı davranışından dolayı teşekkür belgesi verdi.



Güler'e teşekkür eden Karagöz, "Yapılan bağış ilçemiz için büyük bir hayır ve örnek bir davranıştır. Bağışlanan arsaya güzel bir cami yapılması için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Bu konuda hayırsever Celal amcamıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.



Hayırsever Celal Güler ise imkanı olan herkesin bir hayır kapısına destek vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bu arsayı daha önceleri de bağışlamak istedim. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı nasip olmadı. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrada yapmamız gereken bir şey olursa memnuniyetle yaparım." diye konuştu.