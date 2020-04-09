Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"...Hırsız kamerada
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Berat Kandili, Denizli, 3. Sayfa

Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"...Hırsız kamerada

Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"...Hırsız kamerada Denizli'de Berat Kandilinde girdiği caminin lavabosundaki musluklarını çalan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, pişkin hırsız ifadesinde ise hırsızlık yaptığı gün Berat Kandili...

09.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:50
Cami hırsızından ilginç savunma: 'Berat Kandili olduğunu bilmiyordum'...Hırsız kamerada

Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"...Hırsız kamerada

DENİZLİ - Denizli'de Berat Kandilinde girdiği caminin lavabosundaki musluklarını çalan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, pişkin hırsız ifadesinde ise hırsızlık yaptığı gün Berat Kandili olduğunu bilmediği şeklinde kendisini savundu.

Olay, geçtiğimiz 7 Nisan Salı günü Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesin Hacıkaracalar Camiinde meydana geldi. Daha önce sadaka kutusu, tuvalet bekçi odasındaki bozuk paralar ve ayakkabı hırsızlığı olayı yaşanan camide son olarak lavabo muslukları çalındı. Olay üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın A.D., isimli şahıs olduğunu belirledi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler kısa sürede A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameraları kayıtlarına da yansıyan olayda, A.D.'nin, kadın lavabosuna giriş anı da kayıt altına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, A.D.'nin ifadesinde ise kendisini hırsızlık yaptığı yaptığı günün Berat Kandili olmadığı şeklinde savunduğu iddia edildi.

Cami hırsızından ilginç savunma: 'Berat Kandili olduğunu bilmiyordum'...Hırsız kamerada

Kaynak: İHA

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Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"...Hırsız kamerada
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