Cami bahçesindeki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti

Zonguldak'ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Sultan Alparslan Camii'nin bahçesinde güpegündüz hırsızlık yaşandı.

Zonguldak'ta 4 ay önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Sultan Alparslan Camii'nin bahçesinde güpegündüz hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler şadırvandaki muslukların önce vanasını kapattı ardından da 14 musluğu bir saat içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Abdest almak için şadırvana gelen görevliler kamera şakası sandı. Muslukların çalındığını anlayınca polise haber verdi.

Zonguldak'ta yapımı 2020 yılında tamamlanan Sultan Alparslan Camii bir süre önce ibadete açıldı. Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki caminin bahçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Cami ile birlikte bir süre önce yapımı tamamlanan şadırvandaki çift musluklu 14 batarya bir saat içerisinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Şadırvanın arka tarafında erkek ve kadın lavabolarındaki musluklar da çalındı.

Caminin alt katındaki kursta koordinatörlük yapan Murat Uslu, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı. Öğlen namazı için şadırvanda abdest alan Uslu, ikindi namazı için geldiği şadırvanda muslukları göremeyince önce kamera şakası sandı. Cami imamını arayarak herhangi bir tadilat olup olmadığını soran Uslu, tadilat olmadığını öğrenince polisi aradı.

Hırsızların önce ana vanayı kapatıp ardından da muslukları çaldığını şaşkınlık içerisinde anlatan Uslu, "Caminin altındaki SODEM merkezinde proje koordinatörüyüm. Öğlen namazı için abdest aldım. Sonra hava güzel olduğu için kursiyerlerimiz saat 14: 30'a kadar dışarıdaydılar. Ben de zaman zaman geldim. Elimizi yüzümüzü bile yıkadık. Kurs sonrası kursiyerlerimiz de buradan ayrıldı. Herhangi bir sorun yoktu. Her şey normaldi. Saat 16: 30 gibi tekrar çıktım. Abdest alayım dedim. Geldim baktım musluklar yok. Kamera şakası falan sandım. Vanaları kapatmışlar. İçerideki muslukları da sökmüşler. Dün de imam arkadaş izinliydi. Kendisini aradım. Tamir işi sandım. Tamir işi olsa zaten şadırvan yeni açıldı. Musluklar hep yeniydi. Hoca arkadaş da bilgisinin olmadığın söyledi. Polisler geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Soruşturma başlattılar. Burada ön cephede çiftli batarya 12 musluk vardı. İki adet de arkada çiftli batarya vardı. Nasıl yaptılar ne olduysa bir saat içerisinde oldu. Devamlı buralardayız. Ara ara çıkıyoruz. Vatandaşlar da geliyor abdest alıp namaz kılıyorlar. Bir saat içerisinde ne oldu ne gitti şaşkınız. Gündüz vakti bir de cami burası. Millet o kadar da düştü mü? Allah ıslah etsin, Allah hidayet nasip etsin" diye tepkisini gösterdi.

Çalınan musluklarla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı