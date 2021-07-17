Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı
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Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı

Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, 'İlçemize bağlı Çamdibi köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Akabinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Devletimiz köylerimize tıpkı ilçelerimizde olduğu gibi altyapı yatırımı yapıyor. Köylerimiz altyapısı ve kilitli parke döşenerek yapılan köy içi yolları ile modern hale geliyor. Tüm köylerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı
Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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