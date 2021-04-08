Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat karakterini kim canlandırıyor? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Sedat karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Sedat karakterini kim canlandırıyor? Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Camdaki Kız Sedat kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Sedat kimdir, Camdaki Kız Sedat karakterini kim canlandırıyor, Feyyaz Şerifoğlu kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Camdaki Kız Sedat karakterini Feyyaz Şerifoğlu canlandırmaktadır.

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu Rizeli Feyyaz Şerifoğlu kimdir? O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çektiği bilinmekte. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.