Cama çarpıp, yere düşen serçeye elleriyle su içirdiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pencere camına çarparak sarsılan susuz serçeye, itfaiye ekipleri tarafından su verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pencere camına çarparak sarsılan susuz serçeye, itfaiye ekipleri tarafından su verildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bulunan bir organize sanayi bölgesine ait itfaiye müfrezesinin camına serçe çarptı. Serçenin sersemleyerek yere düştüğünü gören itfaiye ekipleri, kuşun susuz olduğunu belirledi. Kuşu yerden alarak binanın içine götüren ekipler, serçeye elleriyle su içirdi. Kendine gelen serçe, doğaya tekrar salındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı