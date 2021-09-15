Çam balı üretimi yağmura kaldı

-Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da çam balı üreticileri yıllık yaklaşık 20 bin ton çam balı üretiminin yağmur yağması durumunda bu yıl 4-5 bin ton çam balı alabileceklerini açıkladılar.

Son üç yıldır küresel iklim değişikliği sonrası kurak bir çam balı sezonu geçiren üreticiler, çam balı üretim sahaları olan Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki orman yangınlarının rekolteyi daha da aşağıya çektiğini söylediler.

Muğla yöresinde orman yangınının çıkmadığı tek çam balı üretim sahası olan Menteşe'nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahalleleri ile Ula'nın Akyaka mahallesine geçen yıllarda yaklaşık Muğla ve dışarıdan 6 milyon arı konaklıyordu. Türkiye arı kovan miktarının yüzde 75'inin Ağustos ve Ekim aylarında çam balı için konakladığı Muğla'ya yerli üretici dışında diğer illerden çam balı üretimi için gelen olmadı.

Kıran Mahallesinde çam balı üretimi için Köyceğiz ilçesinden gelen İlyas Kara, her yıl çam balı üretimi için Marmaris'e gittiğini, bu yıl orman yangınları nedeniyle Menteşe'nin Kıran mahallesine geldiğini söyledi. 1979 yılından bu yana gezginci arıcılık yaptığını belirten Kara, "Geçen yıl ve bu yıl çok sıkıntılı geçiyor. Bu yıl daha iyi olur düşüncesiyle ümit ediyorduk fakat yangınlar müthiş bir şekilde etkiledi. Birçok arıcımız dağıldı. Kıran bölgesinde çok arıcımız olurdu. Şu anda kimse yok. Sadece yakın köylerden gelenler var. Diğer illerden gelen yabancı arıcı yok. Dün buradan 4-5 kamyon arı sarıldı. Köyceğiz'e doğru gittiler ama kovanların içinde arı kalmadı. Bu sene dörtte bir ancak alırız. Bir kesim alırız. O da 60-70 teneke yapar. Bu da bizim masraflarımızı kurtarmaz. Umut, hepimiz bekliyoruz. Ekim'den sonra ümit olmaz. Basra böceği çok az bu bölgede Kıran bölgesinde var sadece. Marmaris'te yok zaten çünkü yangın nedeniyle çam balı üretimi için çamlarda böcek yok. Arıların bal yapması için öncelikle havaların yağması lazım. Dün yağmurdan ümitliydik, olmadı. Bugün de yağış var denildi yine bekliyoruz. Yağmur olursa belki olabilir" dedi. - MUĞLA