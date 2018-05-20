Çalınan Bilgisayarını Pankartla Arıyor: Allah Rızası İçin Beni Ara

Bursa'da arabasının camını kırarak çalınan dizüstü bilgisayarı bulmak için olay yerine pankart asan vatandaşın, hırsıza çağrısı görenleri hayrete düşürüyor. Çalınan bilgisayarındaki oğlunun fotoğraflarını isteyen baba, bir pankart hazırlayarak olayın gerçekleştiği yere astı.

SPOR SONRASI ŞOKU YAŞADI

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Botanik Park'a spor yapmak için giden Şamil Çam, aracını otoparka parketti. Yaklaşık bir saat spor yapan Çam, arabasına geldiğinde büyük şok yaşadı. Aracının kelebek camının kırık olduğunu ve arka koltukta bulunan dizüstü bilgisayarının çalındığı fark etti.

10 BİN FOTOĞRAFI VAR

Kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar tarafından otomobilinin camı kırılarak çalınan dizüstü bilgisayarla birlikte Çam'ın 3 yaşındaki oğlunun 10 bine yakın fotoğrafı da hırsızların eline geçmiş oldu.