Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar
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Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar Kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalışan hırsızlar yakalandı Avcılar'da çaldıkları kamyoneti Esenyurt'ta başkasına satmaya çalışan ve aracın üstüne de battaniye örterek kamufle eden iki şüpheli satış için buluştukları esnada...

Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar

Kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalışan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da çaldıkları kamyoneti Esenyurt'ta başkasına satmaya çalışan ve aracın üstüne de battaniye örterek kamufle eden iki şüpheli satış için buluştukları esnada polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir kamyoneti çalan M.B.ve T.K.aracı Esenyurt'ta üzerine battaniye örterek sakladı. Şüpheliler aracı daha sonra H.A. isimli bir adama satmaya çalıştı. Olayı ihbar alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri H.A.'yı takibe aldı. Şüpheli şahıslarla Esenyurt Devlet Hastanesi önünde buluşmaya giden H.A. takibe aldı. H.A. ve iki şüpheli üzerine battaniye örtülerek kamufle edilen aracın yanına geçmeye çalıştıkları sırada yakalanarak göz altına alındı.

Şüpheli M.B ve T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 'oto hırsızlığı' suçlamasıyla mahkeme sevk edildi.

Öte yandan aracın çalınma anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin aracı çalmaları ve sonrasında araçla sokaktan çıkmaları yer aldı.

Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar
Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar
Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar
Çaldıkları kamyoneti battaniye ile kamufle etmeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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