Çad'da ulusal meclisten Askeri Geçiş Konseyi'ne destek
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Çad'da ulusal meclisten Askeri Geçiş Konseyi'ne destek

Çad'da ulusal meclisten Askeri Geçiş Konseyi'ne destek
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Çad Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümünden sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi'ni (AGK) desteklediğini duyurdu.

Çad Ulusal Meclisi, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümünden sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi'ni (AGK) desteklediğini duyurdu.

Çad ulusal meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Çadlıların huzur, güvenlik ve barış içerisinde yaşamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasının beklendiği ifade edilerek, Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki AGK'ye destek verildiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AGK Başkanı Deby dün, cumhurbaşkanlığı ve bağımsız üyelerden oluşan danışma kurulu niteliğindeki Siyasi Diyalog için Ulusal Çerçeve (CNDP) ile bir toplantı gerçekleştirdi.

AGK Başkanı Deby toplantıda yaptığı konuşmada, Askeri Geçiş Konseyi'nin ülkeyi tek başına yönetme ve iktidara el koyma gibi bir hırsı olmadığı konusunda güvence verdi.

Geçiş sürecinin siyasi hayat ve vatandaşların haklarına tehlike oluşturmadığını ifade eden AGK Başkanı Deby, 18 aylık geçiş döneminin sonunda, özgür, şeffaf ve demokratik seçimlerden sonra iktidarın sivil hükümete devredileceğine dair söz verdi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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