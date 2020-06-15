Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi -İtfaiye erleri bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonundan olay anını merakla izledi Adana'da 9'katlı apartmanın 5'inci katındaki bulunan dairede buzdolabından çıkan yangından...

15.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:58

Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

-İtfaiye erleri bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonundan olay anını merakla izledi

ADANA - Adana'da 9'katlı apartmanın 5'inci katındaki bulunan dairede buzdolabından çıkan yangından ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonunda merakla olay anını izledi.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80045 sokakta bulunan 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki daire meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bir daireden dumanlar yükseldiğini görmesini üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye erleri evin içerisinde yaptığı araştırmada buzdolabının şase yapması sonucu yangın çıktığını belirledi. Yangından can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki apartmanda oturan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarına çıkarak merak içerisinde yangın anını izlemeleri dikkat çekti.

Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

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