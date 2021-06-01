Büyükşehir zabıtadan kentte kapsamlı dilenci operasyonu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şehitkamil Belediyesi, emniyet güçleri ve trafik ekiplerinin iş birliğinde kentin muhtelif yerlerinde göçebe çadır kuran dilencilere karşı operasyon yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şehitkamil Belediyesi, emniyet güçleri ve trafik ekiplerinin iş birliğinde kentin muhtelif yerlerinde göçebe çadır kuran dilencilere karşı operasyon yapıldı. Dilenen şahısların çadırlarına ve eşyalarına el konularak cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te huzur ve güven ortamını daimi kılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe belediye, asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekipleri, şehirde çadır kurarak dilencilik yapan şahıslara karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda Sanayi Mahallesi'nde Göllüce Parkı, Dünya TIR Garajı ve Et Hali ve Et Borsası çevresi başta olmak üzere Mehmet Annaç Parkı, Çimento Kavşağı çevresi, Gazikent Amaç Parkı'nda yakalanan şahısların çadırlarına ve eşyalarına el konularak yasal işlem başlatıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, "Şehrimize göçebe hayat yaşamak üzere gelip parklar başta olmak üzere halka açık alanları işgal eden, çadır kuran ve vatandaşı rahatsız eden şahıslara dönük ilçe belediye, emniyet güçleri ve trafik ekiplerinin iş birliğinde şehir genelinde operasyon düzenledik. Dilenen insanların başıboş ve sağlıksız ortamda bir yaşam tarzı sürdürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Konu ile ilgili olarak emniyet ve ilçe zabıtaları ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı