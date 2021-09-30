Büyükşehir İtfaiyesi'nden 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

İncesu ilçesi Kızılören Tabaklı Mahallesi'nde Besici Erol Yurdakul, bir büyükbaş hayvanın dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

19. 00'da kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, bilgi, tecrübe, cesaret ve özverili çalışmaları ile 3 saat süren operasyonun ardından büyükbaş hayvanı kurtardı. Sedyeye alınarak kurtarılan ve araca kadar taşınan büyükbaş hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere yönlendirilirken, saat 22. 00 sıralarında operasyon başarıyla tamamlandı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Eşi ile birlikte ekiplerin operasyonunu heyecanla izleyen Besici Erol Yurdakul ise "Allah sizden razı olsun. Allah işinizi rast getirsin, sizleri başımızdan eksik etmesin" diye dua etti.

İTFAİYE TÜM CANLARI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 270 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

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