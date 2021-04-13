Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, Antalya'da düzenlenen şampiyonada ülkemize haklı bir gurur yaşattı.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı
'Taş gibi zeminde oynadık' diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün
"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, Antalya'da düzenlenen şampiyonada ülkemize haklı bir gurur yaşattı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası'na 28 ülkeden 1600 sporcu katıldı. 5 sporcu ile şampiyonaya katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, burada adeta destan yazdı. Büyükşehir'in sporcuları, rakiplerini yenerek 4 Avrupa kupası ve 4 altın madalya kazandı.

Avrupa Kupası'nın fatihleri Emre Şahin 57 kiloda, Cebrail Gençoğlu 63 kiloda, Musa Sevil 57 kiloda ve Hakan Koç da 84 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Milli sporcu Emre Şahin, kupa töreni takdimi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımına dahil olduğumuzdan beri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in destekleriyle 5 yılda önemli dereceler elde ettik. Sporun ve sporcunun dostu olan Kıymetli Başkanımıza bize olan güveni ve desteğinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyon kupalarımızı Başkanımıza armağan edeceğiz. Ayrıca daima yanımızda olan kulübümüzün tüm yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı
Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı
Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı
Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı
Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:09:53. #1.14#
title