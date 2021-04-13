Büyükşehir'in Kıck Boks Takımı Antalya'da destan yazdı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, Antalya'da düzenlenen şampiyonada ülkemize haklı bir gurur yaşattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, Antalya'da düzenlenen şampiyonada ülkemize haklı bir gurur yaşattı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası'na 28 ülkeden 1600 sporcu katıldı. 5 sporcu ile şampiyonaya katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımı, burada adeta destan yazdı. Büyükşehir'in sporcuları, rakiplerini yenerek 4 Avrupa kupası ve 4 altın madalya kazandı.

Avrupa Kupası'nın fatihleri Emre Şahin 57 kiloda, Cebrail Gençoğlu 63 kiloda, Musa Sevil 57 kiloda ve Hakan Koç da 84 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Milli sporcu Emre Şahin, kupa töreni takdimi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Kick Boks takımına dahil olduğumuzdan beri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in destekleriyle 5 yılda önemli dereceler elde ettik. Sporun ve sporcunun dostu olan Kıymetli Başkanımıza bize olan güveni ve desteğinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyon kupalarımızı Başkanımıza armağan edeceğiz. Ayrıca daima yanımızda olan kulübümüzün tüm yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı