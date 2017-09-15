Büyükşehir ile Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Örnek Proje

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işbirliğinde yürütülen projeyle mahkümlar, eğitim ve öğretim kurumlarının bakım ve onarımında görev alarak toplum yararına faydalı işlere imza atıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ESMEK Eğitim Merkezi arasında Haziran 2017'de imzalanan "Sosyal ve Ekonomik Yönden Desteğe İhtiyaç Duyan Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında mahkümlar, eğitim kurumlarının bakım ve onarımında görev yapıyor. "Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, ESMEK'te boyacılık eğitimi gördükten sonra sertifika alan mahkümlar, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetiminde geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitim gördüğü kurumları tadilattan geçirdi. Palandöken ilçesi sorumluluğundaki Evliya Çelebi İlköğretim Okulu bu sayede baştan aşağı yenilendi. 20 derslik eğitim kurumunu boyayan Hükümlüler, kendilerine bu imkanı sunan tüm yetkililere teşekkür etti. Mahkümlar, "Çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü okullarda görev almak bizim için en mutluluk verici bir durum. Burada özveriyle büyük bir heyecanla çalışmaktayız. Bize bu imkanı sunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin tüm yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM