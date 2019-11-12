Büyükşehir'den mezarlıklara kapsamlı bakım

12.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:34

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelerdeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli periyotlarda yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manavgat genelinde 340 mezarlığın temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ayrıca otların tekrar çıkmaması için ilaçlama yapılıyor. Mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ederken, taziye ve cenaze hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor. Ekiplerin son durağı Gündoğdu Efendi Mezarlığı ve Kalemler Mezarlığı oldu.



Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri ekipleri de Finike merkez ve 26 mahallenin toplam 108 mezarlığında bakım ve temizlik çalışması yürütüyor. Akseki Mezarlık Ekibi de Cendeve Mahallesi Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.



Alanya genelinde irili ufaklı 400 mezarlıkta bakım onarım, duvar ve temizlik çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüren Alanya Hizmet Birimi, şehir merkezinde bulunan asri mezarlıklara yeni isim tabelası koyuyor. Cikcilli Mahallesi Hacıbaba, Oba Mahallesi, Aşağı Oba, Hisariçi Mahallesi Ehmedek, Aydoğanlar ve Fener mezarlıklarına yeni tabelaları takıldı. Çalışmalar önümüzdeki günlerde belirlenen diğer mezarlıklarda devam edecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri şehir merkezi, büyük mahallelerde ve kırsal alanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı mezarlıklar başta olmak üzere bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaz kış yaptıklarını belirterek, vatandaşların çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Yetkililer, mezarlıklarda son dönemde yapılan kapsamlı ve düzenli çalışmalara vatandaşların teşekkür mesajlarıyla karşılık verdiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA