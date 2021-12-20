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Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı

Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü nedeniyle 'Tarımın Başkenti Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler' konulu çalıştay düzenliyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü nedeniyle 'Tarımın Başkenti Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler' konulu çalıştay düzenliyor. Çalıştay'ın konuşmacıları arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Kadın Kooperatifleri Başkanı Meral Seçer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesi doğrultusunda kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin gelişmesine önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ikinci kooperatifçilik çalıştayını düzenliyor. Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı işbirliği ile düzenlenecek olan çalıştayda; 'coğrafi işaretler ve tarımsal kooperatifler', 'tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerde başarı öyküleri', 'tarımsal kalkınmada tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerin önemi' başlıklı oturumlar yer alacak.

"Seçer, Başkan Böcek ile bir araya geldi"

21 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayda 'Mersin'den Kadın Kooperatifi Yol Hikayesi' başlıklı bir sunum yapacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Kadın Kooperatifleri Başkanı Meral Seçer ve kooperatif yönetimi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek'e kooperatiflere özellikle de kadın kooperatiflerine verdiği destek için teşekkür eden Seçer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda örnek çalışmalara imza attığını söyledi. Seçer, Başkan Böcek ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Seçer daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'i ziyaret etti. - ANTALYA

Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı

Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı

Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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