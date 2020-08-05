Büyükşehir'den Akhisar Belediyesi ziyareti Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar Ring Yolu'nda devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde incelemek üzere gittiği Akhisar ilçesinde Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Öztozlu'ya; Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar itfaiye noktasındaki yer tahsisindeki desteklerinden dolayı ve Ring Yolu'nda gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarındaki yardımlarından dolayı Dutlulu'ya teşekkür ederek sözlerine başladı. Büyükşehir ilçe ayrımı gözetmeden hizmetlerin Akhisar halkına yapıldığını ifade eden Öztozlu, ortak projelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ziyarette Atatürk Mahallesi'nde yeni yerleşim yerlerinde yapımı devam eden Ring Yolu prestij cadde çalışmaları konuşuldu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler