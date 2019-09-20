Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

20.09.2019 15:54

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alzaymır Derneği Kayseri Şubesi yöneticilerini kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla düzenlenen ziyarete Şube Başkanı Dr. Hatice Kübra Şirin ile dernek yönecileri katıldı.

Belediye olarak toplumun her kesimine yönelik çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda alzaymır hastalarının da yararlanabileceği Uluçınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tesisin 1 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Merkezin alzaymır hastalarının yakınları için de faydalı olacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hasta yakınlarının sosyal hayatlarının sıkıntıya girmemesi, sosyal hayatlarını rahatlıkla yaşayabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve onları güven içerisinde bırakıp daha sonra alacakları bir yerin olduğunu bilmeleri önemli. Ben derneğimizin bu önemli ve anlamlı çalışmalarını zaten takip ediyorum. Bir nörolog olarak da takdir ediyorum. Daha fazla iş birliği yapma kanaatimi de paylaşmak istiyorum. Son dönemlerde en çok elektronik uygulamaların beyinde uyarıcı olması ve yapmış olduğu tahribat nedeniyle alzaymır hastalığı daha erken görünmeye başladı. O açıdan çocuklarımızı, gençlerimizi telefonla, televizyonla, bilgisayarla çok fazla vakit geçirmelerinin önüne geçmeliyiz. İhtiyacı olduğu ve araştırma amaçlı kullandığı zaman bu aletler bir anlam ifade etmeli. Aksi takdirde gereksiz yere elinde bir oyuncak gibi tutmak suretiyle beyne tahribat yapacak ve tahrip edecek uygulamalardan kaçınılmalı diye hatırlatmada bulunmak istiyorum."

Şube Başkanı Şirin ve dernek yöneticileri de 21 Eylül'de yapılacak Nostalji Panayırına Büyükkılıç'ı davet etti.

İtfaiye Haftası

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak İtfaiye Haftası ve Kayseri İtfaiyesi'nin kuruluşunun 93'üncü yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a yangın tüpü ve itfaiye flamasını hediye olarak verdi.

Daire Başkanı Kızılkan ve teşkilat mensuplarının İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah inşallah sizlerin uygulama yapmasını gerektirecek bir felaketle bizi karşı karşıya getirmesin ama yokluğunuzu da vermesin. Lazım olduğunda tabi ki canla başla kendinizi adeta heba edercesine koşturduğunuzu biliyorum. Yüz akımız olan itfaiye hizmetlerinde örnek ve önder olan ekibimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkeyi, bu şehri kazalardan korusun diye de dua ediyorum."

Kaynak: AA