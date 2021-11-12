Büyükşehir; 15 bin fidanı toprakla buluşturdu

KAYSERİ (İHA) - Cumhurbaşkanlığı kararı ile her yıl ' Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla devam eden kampanyaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katkı sağlıyor. Büyükşehir, bir günde 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği kapsamında kentin belirli bölgelerine fidan dikti. Yeşil alan konusuna özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kavşağı ve Molu Kavşağı'nda 60 bin metrekarelik alanda 5 bin sarıçam, 10 bin sedir olmak üzere toplam 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı çalışanları ile gerçekleştirilen fidan dikimine Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Serhat Çelik de katılarak, fidan dikimi yaptılar. - KAYSERİ