Büyükkılıç: "Kayserispor İçin Üzerimize Ne Düşüyorsa Yapmaya Devam Edeceğiz"

Erciyes Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Yukatel Kayserispor isim sponsorluğu lansmanına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün yeni sponsoru Yukatel Yönetim...

Erciyes Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Yukatel Kayserispor isim sponsorluğu lansmanına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün yeni sponsoru Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, rektörler, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "Allah mahcup etmesin. Bir çivi çakan, destek veren, soğukta, sıcakta Kayserispor'umuzun yanında yer alıp, deplasmanlara giden, gelen tüm kardeşlerimize, içeride dışarıda Kayserispor sevdasıyla hareket eden dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu sene sıkıntı yaşamadan, başımız dik, Kayseri tabiri ile karnımızı kaşıyarak maçları izleyerek, yukarıda yer alalım diye dua ve temennide bulunuyorum. Belediyeler olarak bugüne kadar yaptıklarımızın yanında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğimizi buradan beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan orman yangını ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Berna Gözbaşı da güzel bir güç birliğini paylaştıklarını belirterek, "Denizli'den yıllar önce yurt dışına gitmiş, orada Türkiye'nin gururu olacak işlere imza atmış iş insanın, Anadolu gençliğine yatırım yapması, Kayseri'nin en önemli markasına isim sponsoru olmasının anlamını, gururunu sizlerle paylaşıyoruz, düşme kelimesini tamamen yasakladığımız bir sezon olacak" şeklinde konuştu.

Yukatel Başkanı Yusuf Karataş da büyük Kayserispor camiası ile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kayserispor'un lige çok iyi başlamasını temenni ederek, "Biraz sabırlı olursak Kayserispor çok iyi yerlerde olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından isim sponsorluğu imza töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından Gözbaşı, Karataş'a plaket ve forma takdim etti. Programın sonunda davetliler ve sarı kırmızılı yönetim, teknik heyet ve takım oyuncuları pasta kesti.

Kaynak: Habermetre