Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı
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Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:46
Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı

'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi 'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi 'e götürüldü.

Büyükçekmece'de dün meydana gelen olayda park halindeki otomobilde oturan iki kişi, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Ahmet Kudeyitoğlu hayatını kaybederken, İbrahim Koyuncuoğlu ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Kudeyitoğlu'nun cesedi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Kudeyitoğlu'nun cesedi yakınlarına teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kilis'e götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı
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