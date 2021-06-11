Büyükakın, İzmit sokaklarında vatandaşlarla buluştu
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Büyükakın, İzmit sokaklarında vatandaşlarla buluştu

Büyükakın, İzmit sokaklarında vatandaşlarla buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmit'te vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, esnafın sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Karşılıklı sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, esnafın sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

"BAŞKAN AMA ÖNCE KENTİN EVLADI"

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her zaman olduğu gibi dün de İzmit sokaklarını, gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Başkan, vatandaşların sevgisi ile karşılaştı. Tahir Büyükakın'ı genç bir asistanken de başkan olduktan sonra da aralarında görmeye alışık olan esnaf ise çay ikram ederek kendilerini unutmayan Başkanla sohbet etti.

ÖĞRENCİ YA DA BAŞKAN VEFASI HEP AYNI

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ziyareti sırasında İzmit Eren Camii Dernek Başkanı Necip İlhan ile buluştu. Üniversitede asistanlık yaptığı dönemde ders aralarında Necip Hocayı görmeye geldiklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Şimdi dernek başkanımız olan Necip hocamız, o zamanlar camimizin imamıydı. Gelir çayını içer, sohbet ederdik" dedi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise Başkanın bu sözleri üzerine, "Başkan oldunuz yine geliyorsunuz. Öğrenciyken de vefalıydınız, başkan oldunuz ama bu vefanız hiç değişmedi. İyi yöneticiler, mütevazi insanlar arasından çıkar." yorumunu yaptı.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Başkan daha sonra Yürüyüş Yolu'nda devam eden Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını inceledi. Yürüyüş Yolu'nun tarihi ve kültürel mirasa sadık kalınarak yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın çalışma tamamlandığında, vatandaşların mutlu bir şekilde yürüyecekleri odak noktalarına kavuşacaklarını söyledi. Başkan, çalışmanın esnafı mağdur etmeden en kısa sürede tamamlanacağını da ifade ederek, "Yürüyüş Yolu çalışmalarımız sırasında esnafımızı mağdur etmemeye, işlerini aksatmamaya ve dükkanların önünü kapatmamaya azami özen gösteriyoruz. Gösterdikleri ilgi ve anlayış için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

ESNAF KENDİNİ UNUTMAYANI UNUTMAZ

Bölge esnafı da Başkana çalışmanın kendileri için iyi olacağını söyleyerek, teşekkür etti. Esnaf her zaman yanlarında buldukları, özellikle Pandemi döneminde kendileriyle yakından ilgilenen Başkana çay ikramını da ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler

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