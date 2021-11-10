Büyük Önder Atatürk'ü anılıyor
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Adana'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
ADANA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Adana'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı korosunca 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen konserde, Atatürk'ün sevdiği Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.
Konsere gelen davetliler de çalan parçalara eşlik etti.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet