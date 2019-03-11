Buteflika Uzun Zaman Sonra İlk Kez Televizyona Çıktı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, uzun zaman sonra ilk kez televizyona çıktı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 5. dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını geri çekmesinin ardından istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya ile görüştü. Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır televizyona çıkmayan Buteflika'nın Uyahya ile bir araya geldiği görüntüler devlet televizyonu tarafından yayınlandı. Bir süredir tedavi için İsviçre'de bulunan 82 yaşındaki Buteflika, dün ülkesine dönmüştü. - CEZAYİR

Kaynak: İHA