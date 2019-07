Burun ucu estetiğine talep artıyor

İZMİR - Dr. Burak Kocagözoğlu, hem kapalı teknikle yapılması hem de dolgu ya da botoks kullanılarak güzel bir görünüme kavuşturulması ve hasta konforu açısından avantajları olması sebebiyle burun ucu estetik ameliyatlarının artış gösterdiğini ifade etti.

Burun estetiği ameliyatlarında açık tekniğin yanı sıra kapalı tekniğin hasta konforu açısından önemli avantajlarının bulunması burun ucu estetiği operasyonlarını artırdı.

Burun ucu estetiği operasyonları hakkında bilgi veren Egesante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doktor Burak Kocagözoğlu, ameliyatın her hastada uygulanamayacağını, eğer kişinin burun sırtında çok ciddi kemeri varsa ya da burunun açısında sağa ya da sola eğrilik veya bir asimetri varsa sadece burun ucunu düzelterek bunu ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Kişinin burun ucunda bir düşüklük, asimetri ya da genişlik varsa burun kemiklerini hiç kesmeye gerek kalmadan burun ucu cerrahisiyle sorunun çözüldüğünü ifade eden Dr. Burak Kocagözoğlu, "Hasta uygunsa sadece burun ucuna estetik yaparak çok daha rahat, ameliyat sonrasında da daha kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Burun ucu estetiği genelde kapalı yapılır bazen zorlu durumlarda açık teknikle de yapılabilir, ancak bu önemli değil. Önemli olan burnun güzel bir görüntü ile birlikte rahat nefes almasıdır" dedi.

Burun ucuna dolgu ya da botoks

Burun ucu sorunlarının çözümünde bazen dolgu ya da botoks tedavilerinin de kullanılabildiğini ifade eden Dr. Kocagözoğlu, "Dolgu ya da botoks yöntemi de tercih edilebilir. Yine bu tür hastaları çok iyi seçmek lazım, çok sınırlı sayıda hastada bu iyi sonuç verir. Çünkü özellikle dolgu doğası gereği hacim veren bir işlemdir. Yani eğer zaten burun büyük ve hacimli bir burunsa, burun ucuna açı vermek veya kemeri kaybetmek için yapılan iyi niyetli dolgular burunu düzeltecektir ama burun biraz iri görünebilir. O bakımdan bu hastaları iyi seçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Burun ucu estetiğinden sonra burun düşmez"

Burun ucu estetiğinden sonra hastaların burun ucunun düşme endişesi taşıdığını dile getiren KBB Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, "Tam yapılan rutin bir estetik ameliyatı ya da sadece burun ucuna yapılan estetik ameliyattan sonra burun düşme riski çok çok azdır. Çünkü normalde burundaki kıkırdakların zayıflığından dolayı burun çöker. Ağırlığı taşıyamayan kıkırdaklar eğilir. Yapılan operasyonlarda ağırlığı taşıması için ek kıkırdaklar koyarız. Bunlar yine hastanın kendisinden aldığımız, burnun aka tarafında ve çoğu zamanda eğrilik yaparak hastanın nefes almasını engelleyen kıkırdaklardır. O bakımdan bunları burun ucuna destek olarak koyduğunuz için, düşme ihtimali sıfıra yakındır. Tabi ki her cerrahi girişimde olduğu gibi beklenmeyen sorunlar, komplikasyonlar, öngöremediğimiz iyileşme sorunları nedeniyle böyle bir şey olma ihtimali sıfır denemez. Ama bu tür operasyonlarda rutin uygulanan tekniklerle bunu sıfıra indirgeriz. Amaç hem güzel görünen hem eskisi gibi hareketinde hiçbir kısıtlama olmayan ya da sertleşip hastaya yapay bir his vermeyen burun ucunu yapmaktır. Artık yeni tekniklerle bunu sağlamayı başarıyoruz" diye konuştu.

Kemiklere dokunulmadığından hasta daha çabuk iyileşiyor

Burun ucu estetiğinin bilinen burun estetiğinden farkının ameliyatta burun kemiklerine dokunulmaması olduğunu belirten Kocagözoğlu, kemiklere müdahalenin daha sınırlı olması sebebiyle morarma ve şişlik gibi durumların neredeyse çok az olduğunu ve hastaların daha hızla iyileştiğini söyledi.

Nefes almak kolaylaşıyor

Burun ucu operasyonlarıyla sadece estetik açıdan değil nefes almayı kolaylaştırması sebebiyle sağlık açısından da önem arz ettiğine dikkat çeken Dr. Burak Kocagözoğlu, "Burun yüzün en uç noktası, en öndeki nokta. O yüzden çok dikkat çekiyor, o yüzden şeklini düzeltmek için bu kadar çok uğraşıyoruz. Burun ucu sorunlarını düzeltmek şekil bakımından evet hastada hoş bir durum oluşturması dışında nefes açısından da önemlidir. Çünkü burun ucu düşüklükleri hava geçişlerini bir miktar engelleyerek burun tıkanıklıklarında rol oynar. O yüzden burun ucu estetiğinden sonra şekil düzeldiği gibi çoğu zaman nefes de çok daha iyi olur" dedi.

Kaynak: İHA