Bursasu'dan örnek dayanışma

Bursa'nın kaynak suyu Bursasu, Covid-19 salgını döneminde kamu hastanelerine ücretsiz dağıtıldı.

Bursa'nın kaynak suyu Bursasu, Covid-19 salgını döneminde kamu hastanelerine ücretsiz dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal A.Ş. koronavirüs salgınında önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Jeotermal A.Ş tarafından üretilen Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kaynak suyu 'Bursasu', pandemi döneminde kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ve hastalara ücretsiz dağıtıldı. Yüksek pH değeri ve yumuşak içimiyle kısa sürede tüketicinin beğenisini kazanan 'Bursasu', kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ve hastalara da nefes oldu.

Sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalar için Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 9 bin 240, Bursa Şehir Hastanesi'ne 3 bin 696, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne bin 848, Çekirge Devlet Hastanesi'ne 1000 adet olmak üzere 4 hastaneye 17 bin 632 şişe 0,5 litre Bursasu gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı