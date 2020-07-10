Bursaspor'un test sonuçları negatif TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu sabah yapılan korona virüs testinin sonuçları belli oldu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu sabah yapılan korona virüs testinin sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA Kaynak: İHA