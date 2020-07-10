Bursaspor'un test sonuçları negatif
TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu sabah yapılan korona virüs testinin sonuçları belli oldu.
10.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:58
TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bu sabah yapılan korona virüs testinin sonuçları belli oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA
Kaynak: İHA