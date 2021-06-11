Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, bu sezon bir ilk yaşayabilir

Bursaspor'un 3 yıllığına anlaştığı Teknik Direktör Mustafa Er, transfer tahtası açılması halinde kariyerinde ilk kez kendi oluşturacağı bir kadro ile sezona giriş yapacak.

Bursaspor'un 3 yıllığına anlaştığı Teknik Direktör Mustafa Er, transfer tahtası açılması halinde kariyerinde ilk kez kendi oluşturacağı bir kadro ile sezona giriş yapacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç teknik adamı Mustafa Er, kariyerinde bir ilki yaşayabilir. 41 yaşındaki çalıştırıcı, transfer tahtasının açılması halinde ilk kez, kendi oluşturacağı bir kadro ile ligde mücadele edebilecek. 2016-2017 sezonunda Bursaspor'un Trabzonspor'la oynadığı son hafta maçında takımın başına geçen ve kariyerine resmen başlayan Er, sonra takımın başından ayrılmıştı. 2017-2018 sezonunda da Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekibin son 6 maçında yine Mustafa Er'e ihtiyaç duyumun ve görev verilmiş. Ancak sezon sonunda yeniden yollar ayrılmıştı.

Mustafa Er'in gözü transfer tahtasında

2019-2020 sezonunda ise 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a devre arasında katılan ve yine kendi oluşturduğu bir takımla mücadele etme şansı yakalayamayan Mustafa Er, geçen sezonunun başında yeniden Bursaspor'un teknik direktörü olmuştu. Ancak genç çalıştırıcının bu kez de önüne transfer tahtası çıktı. Mustafa Er, sezona transfer yapamadan başlamış ve devre arasında da bu sıkıntıdan kurtulamayarak sezonu tamamlamıştı. 3 yıllık anlaşma sağlanan 41 yaşındaki teknik adam, yeni yönetimin transfer tahtasını açması halinde, kendi oluşturacağı bir kadro ile mücadele verecek ve bir ilki yaşayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı