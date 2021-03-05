Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti. Koronavirüse yakalanmasının ardından, hastalık sürecini ağır geçiren ve takımdan uzun süredir ayrı kalan Onur Atasayar, 5 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. 26 yaşındaki oyuncu, son olarak 19'uncu hafta mücadelesinde Altınordu ile oynanan karşılaşmada forma giyerek, bir de asist gerçekleştirmişti.

7 Mart Pazar günü oynanacak Beypiliç Boluspor-Bursaspor maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Ali Yılmaz yer alacak.

Emre Malok yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 11 maça çıkan Boluspor ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 6 da beraberlik elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL