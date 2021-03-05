Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci

05.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti. Koronavirüse yakalanmasının ardından, hastalık sürecini ağır geçiren ve takımdan uzun süredir ayrı kalan Onur Atasayar, 5 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. 26 yaşındaki oyuncu, son olarak 19'uncu hafta mücadelesinde Altınordu ile oynanan karşılaşmada forma giyerek, bir de asist gerçekleştirmişti.

7 Mart Pazar günü oynanacak Beypiliç Boluspor-Bursaspor maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Ali Yılmaz yer alacak.

Emre Malok yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 11 maça çıkan Boluspor ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 6 da beraberlik elde etti.

Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci
Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Destici İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Hakan Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da Onur Atasayar sevinci - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:10:55. #1.16#
title