Bursaspor'da dörtlü imza

22.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:34

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk ve Kerem Can Akyüz ile sözleşme imzaladı. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın iştirakiyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni taraftara açık gerçekleştirildi. Zor bir süreçten geçtiklerini belirten ve camiaya gelen oyunculara teşekkür eden Mesut Mestan, "Devre arası 4 oyuncu ile anlaştık. Evvela ben futbolcularımıza, böyle büyük bir camiaya geldikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hak ettiğimiz yere hep birlikte geleceğiz, biz hepimiz bir arada olduğumuzda neleri gördük. İstemediğimiz bir ligdeyiz, kendimizi burada misafir olarak düşünüyoruz. Transferlerimiz bize güç katacak. Bize transferler konusunda yardım eden şehir dinamiklerimize teşekkür ediyorum. Yeni sloganımız 'Yeniden büyük Bursaspor' diyerek yola çıktık. Kampanyamız devam ediyor, istediğimiz yere geleceğimize inanıyorum. Kampanyaya destek verenlere özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor, insanların motivasyonunu bozmamamız lazım, bizlere görev düşüyor. Futbolcularımızı Akhisarspor maçına yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Serdar Özkan: "'Neden bir alt lige gidiyorsun' diye tepkiler aldım"



Daha önce Bursaspor ile görüşme yaptığını ve Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu söyleyen Serdar Özkan, "Bugüne kısmetmiş. Transfer sürecinde Mesut Mestan, İbrahim Üzülmez, Selçuk Erdoğan beni çok istediklerini söyledi ve bunu hissettirdiler. Buraya gelirken hiçbir şey düşünmedim. Yakın çevremden 'Neden bir alt lige gidiyorsun?' diye tepkiler aldım. Aslında Bursaspor'a gelirken, hiçbir zaman Bursaspor'u alt ligde görmedim çünkü daha önce birçok kez buraya maç için geldim, gerçekten çok büyük bir camia görünüyor ama içeri girince çok daha büyük bir camia olduğunu anladım. Birkaç kez dışarı çıktım, insanlar da bana çok güvendiklerini hissettirdiler. Ben de inşallah bu beklentileri karşılayacağım. Ben de insanım, kötü oynayabilirim ama şundan şüpheniz olmasın; her zaman son ana kadar yapabildiğim en iyi mücadelemi ortaya koyacağım" dedi.



Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, "Bursaspor'un, taraftarın büyüklüğünü, coşkusunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde emeği geçen Mesut Mestan'a, İbrahim Üzülmez ve ekibine, Selçuk Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yoğun bir transfer mesaisi harcandı. 5-6 Süper Lig ekibiyle görüşme halindeydim, Bursaspor'dan teklif geldi. Kalbim Bursaspor'a sıcak baktığı için Bursaspor'u tercih ettim. Bursaspor'a en iyi şekilde hizmet edeceğim. Üçüncü şampiyonluğumu Bursaspor armasıyla düşlüyorum. Elimden gelen her şeyi Bursaspor için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



Emrullah Şalk: "1.5 yıllık kontrotı feshedip geldim"



Adana Demirspor'da sözleşmesinin devam ettiğini buna rağmen Bursaspor'a geldiğini söyleyen kaleci Emrullah Şalk, Adana Demirspor'dan geldiğini ve Adana ekibinin belki de en iyi mali duruma sahip kulüplerden biri olduğuna işaret etti. Emrullah Şalk, "Adana Demirspor maddi olarak belki en rahat kulüplerden bir tanesi, ama elimdeki 1.5 yıllık kontratı feshedip geldim. Bunu yapmamdaki etkenlerden birisi Başkanımız, Selçuk Erdoğan ve İbrahim hocaydı. Biz şöyle bir anlayış belirledik; üç şampiyonluğum var, dördüncüsünü yaşamak istiyorum elbet ancak bu bizim için şampiyonluk değil, bir kulübün geleceğini kurtarma davası. Hepimizin ve kulübün geleceği adına bunu dava olarak görüp, sizlerin de desteğiyle Mayısın 2'sinde bu tesiste güzel bir kutlama yapacağız" şeklinde konuştu.



Taraftarın sıcak karşılaması için teşekkür eden Kerem Can Akyüz ise, "Transfer teklifleri aldık, Bursaspor'u tercih etme sebebimiz hem mazi olarak hem tutku, coşku olarak diğer takımlardan 2-3 adım önde olmasıydı. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Elimizi taşın altına koymaya geldik, hiçbir olumsuz eleştiriden etkilenmeden bu takımı layık olduğu Süper Lig'e inşallah çıkaracağız" açıklamasını yaptı.



Yeni transferler, Başkan Mesut Mestan ile birlikte poz verirken daha sonra taraftara imza dağıttı. - BURSA

Kaynak: İHA