Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti

18.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:56
Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açtı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi Bursasporlu futbolcular, ay-yıldızlı bayrak ile birlikte fotoğraf vererek Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde tüm gazi ve şehitleri saygıyla andı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:59:24. #1.16#
title