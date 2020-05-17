Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor
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Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor

Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor -Büyükşehir evlerde duran Bursalılara konser veriyor Büyükşehir Belediyesi'nin 4 günlük sokak kısıtlaması nedeniyle planladığı ve eğlence ile sanatı mahallelere taşıyan etkinlikler, vatandaşın neşe kaynağı oldu.

Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor
17.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:46

Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor

-Büyükşehir evlerde duran Bursalılara konser veriyor

BURSA - Büyükşehir Belediyesi'nin 4 günlük sokak kısıtlaması nedeniyle planladığı ve eğlence ile sanatı mahallelere taşıyan etkinlikler, vatandaşın neşe kaynağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın her sokağa çıkma yasağında uygulamaya aldığı ve halkın büyük beğenisini kazanan kültür-sanat etkinlikleri, Ramazan ayında da hız kesmedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan 4 günlük karantina dönemi, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerle eğlenceye dönüştü. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekiplerin mahallelerine konuşlanmasıyla birlikte evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, konser ve gösterilere alkışlarla eşlik etti.

Tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle start

Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri için planlanan etkinlikler, Bağlaraltı Huzur Bahçesi'nde tiyatro ve orkestra gösterileriyle start aldı. Daha sonra Doğanbey TOKİ konutlarına geçen Büyükşehir sanat ekipleri, burada da mini bir bando konseri verdi. Cumartesi günkü planlama, Millet Mahallesi Durmaz Sokağı'nda yapılan tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle son buldu. Pazar günü ise yine aynı kapsamda, Namazgah Meydanı ile İncirli Taksi Durağı'nda tiyatro ve orkestra gösterileri, Soğanlı Bostancı Evleri'nde bando ve Yunuseli TOKİ evlerinde ise mehter gösterileri gerçekleştirildi.

Klasik araçlarla bando ve mehter gösterisi

Etkinliklerin, Pazartesi günü Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi ile Soğanlı Meltem Sokağı'nda tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle devam edeceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 günlük karantina dönemi için oluşturulan program, Salı günü bir dizi aktiviteyle sonuçlanacak. Büyükşehir sanat ekipleri; Heykel, İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye, Hamitler ve Emek Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda klasik araçlarla bando ve mehter gösterisinde bulunacak.

Gösteriler kapsamında ayrıca, Millet Mahallesi'nde Kadir Gecesi nedeniyle Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, bu mübarek gecenin nasıl ihya edileceğine ilişkin sohbet toplantısı düzenlenecek.

Bursalılar, 'Gezici Sahne' ile moral depoluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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