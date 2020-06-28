BURSA Seyir halinde aniden duran otomobile TIR çarptı: 1 yaralı
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BURSA Seyir halinde aniden duran otomobile TIR çarptı: 1 yaralı

Seyir halinde aniden duran otomobile TIR çarptı: 1 yaralıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yol ortasında aniden duran otomobile, arkasından gelen TIR çarptı.

28.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:03

Seyir halinde aniden duran otomobile TIR çarptı: 1 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yol ortasında aniden duran otomobile, arkasından gelen TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Şener (51), yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolundaki Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2014 Yerel Seçimleri'nde Orhangazi'den Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Orhan Şener, 77 AAN 931 plakalı otomobiliyle Bursa'dan Orhangazi yönüne doğru giderken kavşağı geçtikten sonra otomobilin aniden stop etmesiyle yol ortasında durdu. Bu esnada aynı yönde giden Erdoğan Dündar (49) yönetimindeki 34 PL 3427 plakalı TIR, otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şener, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

BURSA Seyir halinde aniden duran otomobile TIR çarptı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Manşet

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