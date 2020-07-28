BURSA Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildiMersin'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi

Mersin'in Mut ilçesinde, askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Er Samet Çaldır'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak'taki baba evinde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin 2 aylık hamile eşi Elif, annesi Safiye ve babası Zülküf Çaldır'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Er Samet Çaldır'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Baba Zülküf Çaldır cenaze aracının arkasından şehit oğluna el salladı. Hamitler Şehitliği'ne götürülen şehit Çaldır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA