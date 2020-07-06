HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Bursa şeftalisi" üreticisinin yüzünü güldürdü

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan "Bursa şeftalisi"nde hem kalite hem de geçen yıla göre artan fiyatlar üreticisini memnun etti.

06.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:30

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan "Bursa şeftalisi"nde hem kalite hem de geçen yıla göre artan fiyatlar üreticisini memnun etti.

Bursa Ovası'nın kendine has iklim ve coğrafi koşullarında yaklaşık 110 bin dekar alanda yetiştirilen şeftalinin 15 Haziran'da başlayan hasadı sürüyor.

Bahçelerde çalışanlar, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri boyutlarına göre tek tek ayırıyor. Öğle sıcağına maruz bırakılmadan toplanan meyveler, soğuk hava depolarına götürülüyor.

İhracatta başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilen şeftali, çeşitlerine göre turizm bölgelerindeki oteller ve meyve suyu fabrikalarından rağbet görüyor.

Geçen sene bahçede kilogramı 2-2,5 liradan alıcı bulan Bursa şeftalisi, bu yıl 3-3,5 lira, nektarin ise 4-4,5 liradan satılıyor.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, AA muhabirine, şeftali hasadına 3 hafta önce başlandığını söyledi.

Şeftalinin çeşidine ve yetiştiği toprağa göre farklı zamanlarda olgunlaştığını belirten Altınkaya, "Her cinsin hasat zamanı farklıdır. Bu yıl verim gayet güzel. Çiftçi de memnun. Fiyatlar da fena değil." dedi.

Altınkaya, kentin bazı bölgelerinde şeftalinin dondan ve doludan zarar gördüğünü aktardı.

Bu sene meyvede belirgin bir hastalığın olmadığına değinen Altınkaya, "Şarka virüsü var. Bu, yeni cinslerde oluşmuş bir hastalık. Bundan dolayı bahçe sökenler var ama genel olarak kötü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Altınkaya, Bursa şeftalisinin yurt içine ve yurt dışına satıldığını dile getirdi.

"Bursa şeftalisinin aroması farklı"

Bursa'da yetişen şeftalinin özelliklerine işaret eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Artık Karadeniz Bölgesi'nde de Mersin'de de Çanakkale'de de şeftali var ama hiçbir zaman Bursa şeftalisinin aromasını tutmaz. Çanakkale'dekinin aromasıyla Bursa şeftalisinin aroması farklıdır. Isparta'da da yetişiyor ama ne rengi Bursa şeftalisini tutar ne de tadı. Bu bir gerçek. Meyve sularında bile Bursa'nın konsantresi gereklidir."

"Bu yıl talepler çok yoğun"

Üretici Furkan Kozuk da bu yıl yağışlardan dolayı geçen seneye göre şeftalinin boyutunun küçük kaldığını ancak buna rağmen hasadın verimli geçtiğini belirtti.

Hasadın 15 Eylül'e kadar süreceğini bildiren Kozuk, "Şeftali başta Rusya olmak üzere, genelde yurt dışına gidiyor. Bu yıl talepler de çok yoğun. Temiz bir şekilde sezonu kapatmayı istiyoruz. Fiyatlardan da memnunuz. Bazı ağır masraflarımız var. Onların dışında bir sorunumuz yok. Mazot, ilaçlama gibi sıkıntılarımız var. Bunların girdileri çok yüksek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Ekonomi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Ekonomi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Ekonomi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Ekonomi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Halife Hafter Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Bursa şeftalisi" üreticisinin yüzünü güldürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:30:08. #1.14#
title