25.08.2019 11:22

Bursa'nın nadir meyvesi elde kaldı, üretici isyan etti

Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor ama alan yok

Siyah incirde fiyat oyunu

BURSA - Dünyada yüzde doksanı Bursa'da yetişen siyah incir, şirketlerin fiyat oyunu yüzünden çiftçinin elinde kaldı.

Bursalı siyah incir üreticileri kan ağlıyor. Şirketler yıllardır bu nadir meyvenin üreticisiyle oyun oynuyor. Şirketler, ilk yetişen ürünü az olduğu dönemde yüksek fiyattan alırken, bollaşınca alımı durdurup fiyatları düşürüyor. Daha sonra alıma ucuz fiyattan devam ediyor. Her yıl tekrarlanan bu duruma isyan eden çiftçiler ellerinde kalan incirleri yerlere döktü. İnciri alan şirketler döviz üzerinden satıyor.

Nadir yetişen bu meyvenin İngiltere'de kilosu 75 liradan satılıyor. Bu kadar nadir siyah inciri yetiştiren üreticiler ise, şirketlerin istedikleri gibi fiyat uygulamasından dolayı para kazanamıyor. Bursa'nın köylerinde 12 liradan açılan siyah incir 10 gün içinde 4 liraya düştü. Sabah bahçeye gidip ürününü toplayan çiftçiler, şirketlerin ürün almayı kısıtlamasından dolayı mallarını kime satacağını kara kara düşünmeye başladı.

Mudanya'nın Çepni köyündeki üreticiler, "Bu yıl incir 12 liradan açıldı. Kısa sürede 4 liraya düştü. Bugün şirketler ürün alamadıklarını söyleyerek alımı kısıtladılar. Şirketler her yıl bu uygulamayı fiyatları aşağı çekmek için yapıyor. Başta incir azken insanlar incir toplasın diye fiyatı yüksek tutuyorlar, bollaşınca alımı durdurup fiyatları düşürüyorlar. Bu sene de aynısı oldu. İstedikleri gibi fiyat belirleyip üreticiyi mağdur ediyorlar. Biz sabit fiyat istiyoruz. Bizim sattığımız ürünün fiyatını bilmiyoruz. Şirketin insafına kalmış, bir günde fiyatları aşağı çekebiliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA