Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.



Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Kaynak: AA