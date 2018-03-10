Bursa İş Dünyasıdan, Zeytin Dalı Harekatına Destek

Bursa'dan 100'ü aşkın iş dünyası temsilcisi ile kent protokolü Mehmetçik ile Kilis'e destek için kente geldiler.

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa milletvekilleri ve kent protokolünün de katılımıyla 100'ü aşkın iş dünyası temsilcisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla kahraman Mehmetçiğe destek ve bölge halkına moral vermek için Kilis'e geldi. Bursalı heyet ilk önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti. Valilik girişinde bir açıklama yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Zeytin Dalı Harekatına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Kilis ve bu süreçte çeşitli zorluklarda yaşıyoruz ve ilimiz bunların hepsinin üstesinden geliyor. Allah ordumuza devletimize milletimize zeval vermesin. Kahraman askerimiz, Kilis'in başındaki roket füze havan belalardan büyük ölçüde kurtardı. Sizler gibi Türkiye'nin çok muhtelif yerlerinde gelip Kilisimize ve Zeytin Dalı Harekatına bugünlerde elinden yüreğinden destek getiren değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sizin bu ziyaretiniz Kilis'e neler yapabilirsiniz, bunları değerlendirmek amacıyla aynı zamanda Bursa'nın ticari ve ekonomik varlığı Türkiye'deki konumu bu alanda da Kilis'teki ekonomik faaliyetlere ne şekilde canlandıran bileceğimiz değerlendirerek bir katkıda düşünerek gelmişsiniz, bundan dolayı değerli var bize Belediye başkanımıza Oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum ve milletvekillerimize, az önce Beşiktaş forması burada gençlerimize verildi. Bursaspor sevgisi de bir başka, sizin verdiğiniz bu güzel üzerinde Zeytin dalı ambleminin de bulunduğu formalarla gençlerin sevindirdiniz, mutlu ettiniz. Spor, barışın, kardeşliğin, gençliğin ve geleceğin dili bu anlamda hem Kilis hem Suriye Fırat Falkanı sahasındaki gençlerin sportif aktivitelerini de ihmal etmiyoruz .Sizin de bu konuya verdiği katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Zeytin Dalı Harekatının başından beri Bursa halkı bütün kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla Mehmetçiğimizin yurdumuzun arkasında dualarıyla niyazlar ile maddi ve manevi yanlarındayız. Kilis'e gelerek de hem de Kilis halkına Kilis esnafına desteğinizi göstermek istedik Bütün her şeyimizle kilitlerim yanındayız. Ordumuzun yanındayız ev sahipliği için Valimize teşekkür ediyorum. Buraya gelirken de Bursaspor'un üzerinde Zeytindalı amblemi olan bir forma yaptırdık güzel bir tablo oldu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada" Osmanlı'nın ilk başkenti payitaht şehri Bursa'dan bugün yaklaşık 160 kişilik bir heyetle Kilis'e geldik. Türkiye'nin dört bir yanından kilisede zeytin dalı harekatına ve Afrin operasyonuna sahip çıkıyoruz. Biz Bursalı olarak bir sinerji oluşturalım istedik. ve bu manada öncesinde işadamlarımız hayır tırları da gönderdiler gerek askerimizin, gerekse ihtiyaç sahipleri ile alakalıdır. Bugün de inşallah burada çarşıyı pazarı gezip gruplar halinde esnafımıza selam vereceğiz. Moral vereceğiz inanıyorum ve ümit ediyorum ki bu süreç ülkemizin gelecek yarınları için çok ama çok önemlidir. İnşallah en kazasız belasız şekilde bu süreç atlatılır diyorum tabi Bursaspor'da Türkiye'nin bay 5 şampiyonundan bir tanesi her takımımız her rengimiz güzel ama yeşil ve beyaz ayrı bir güzel Tabii ki biz de kendi şehrimizin formaları ile geldik. Bursaspor başkanımıza sağ olsun bu formalar da gönderdi" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında, "Biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak Bursa iş dünyası gerçekten özellikle ülkemizin doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoru ile alakalı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılmış olan bu zeytin dalı Harekatı ile birlikte biz Kilis Ticaret ve Sanayi Odamızda İnşallah bugün velilerimizin himayesinde bir protokol yapacağız. İnşallah bu hareket bittiğinde bu bölge huzurun barışın ve neticede kalkınmanın bölgesi olacak bu anlamda, Türkiye ekonomisinin lokomotifi gücü olan Bursa ve Bursa Ticaret Sanayi Odası bölgede yapılacak olan ekonomik anlamda ki tüm yatırımlarda, Kilis halkının ve Kilis iş dünyasının inşallah yanında olacak. Bu protokol ile birlikte inşallah bu harekatın bölgeye yansımaları olumsuz yansımalarının en aza indirmek bölge esnafının bölgeye tüccarının bölge İş dünyasının en azından moralini bir nebze yükseltmek amacıyla bu bölgenin de yaşadıklarına kayıtsız kalmadığımızı göstermek amacıyla buraya geldik" diye konuştu.

Öte yandan, Bursaspor forması Valilik önündeki gençlere dağıtıldı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa milletvekilleri ile Bursalı iş dünyası temsilcileri katıldı. - KİLİS