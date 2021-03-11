Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
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Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı

11.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:30

Bursa'da faaliyet gösteren Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği maskelerin bir bölümünü Bulgaristan'a gönderdi.

Bursa'da faaliyet gösteren Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği maskelerin bir bölümünü Bulgaristan'a gönderdi.

Moda Tasarım Teknolojileri ile Tekstil Teknolojisi alanlarından gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla oluşan maske ihtiyacına cevap vermek için 1 yıl önce çalışma başlattı.

Okul öğretmenleri, bir firmanın desteğiyle ürettikleri makinede, günlük 60 bin adet kapasiteyle, 3 katlı telli "spunbond" ve "meltblown" anti bakteriyel filtreli maskeler imal ederek özellikle kamu kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Lisenin müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine, salgın başladığından bu yana maske üretiminin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin özverili çalıştığını belirten Er, "6 milyonun üzerinde maske üretimi gerçekleştirdik. İlk süreçte yaptığımız üretimlerin çoğunu hibe ettik. Bulgaristan'a da 50 binin üzerinde maske ihracatı gerçekleştirdik. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği aracılığıyla bize rica edildi ve biz de maskeleri ürettik." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in okullarını ziyaret ettiğinde, üretimden memnun kaldığını dile getiren Er, bunun da kendilerini motive ettiğini anlattı.

Dışarıdan teknolojik destek alarak kendi tasarladıkları maske makinesiyle üretim yaptıklarını bildiren Er, "Makine üretme kabiliyetimiz de var. Makine alanımız bu konuda deneyimli, her türlü makine üretebiliyoruz şu anda. Maske üretimine başladığımızda Bakanlığımızın çok büyük katkısı oldu, ekonomik olarak ihtiyacımız olan bütün yatırımları derhal sağladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler maske başına para da kazanıyor

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı şefi Esra Toplan ise maske üretimine ilk başlayan okullardan biri olduklarını aktardı.

Toplan, iki tip maske ürettiklerine değinerek, "3 katlı, ortasında filtre bulunan, sağlık açısından kullanılması onaylanmış maskeler üretiyoruz. Bütün maskelerimiz standartlara uygun. Hijyenik ortamda üretim yapıyoruz, öğrencilerimiz de bu şekilde çalışıyor." dedi.

Üretime gönüllü başlandığını dile getiren Toplan, bu süreçte kendilerini mesleki olarak geliştirdiklerini belirtti.

İlk üretimleri Sağlık Bakanlığına hibe ettikleri bilgisini veren Toplan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize çalıştıkları, ürettikleri maske adedi başına ücretlendirme yapıyoruz. Biz zaten öğrenci yanlısı bir okuluz, çocuklar bu şekilde de teşvik oluyorlar. Normalde son sınıfta öğrencileri staja gönderiyorduk. Salgından dolayı öğrenciler kendilerini bu zor şartlara adapte etti, olağan dışı bir durumda neler yapabileceklerini gördüler. Kendi güçlerini fark ettiler, sadece bir öğrenci olmadıklarını gördüler. Olumsuz bir şeyi olumluya çevirmiş olduk."

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencisi Umut Can, moda öğrencisi olmasına rağmen makine kullanmayı da öğrendiğini bildirerek, arkadaşlarıyla ekip halinde salgınla mücadelede yer almaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Tekstil Teknolojisi Alanı 12. sınıfa giden Zehra Akyol, üretim aşamasında çok büyük tecrübeler edindiğini söyleyerek, edindiği deneyimin mezun olduktan sonra iş hayatında kendisine büyük katkısı olacağını ifade etti.

Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı
Salgınla mücadeleye üreterek katkıda bulunan meslek lisesinden Bulgaristan'a maske ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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