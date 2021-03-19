Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
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Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı

19.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:07

Son dakika haberler: Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandıBURSA'da, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı

BURSA'da, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserlerin 75 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O., A.Ç., Ü.Y. ve M.U. adlı şüphelilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Teknik takibe alınan şüpheliler, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durduruldu. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda, Bizans, Roma, Yunan ve Helenistik dönemlere ait 167 gümüş sikke ile yine aynı dönemlere ait 15 yüzük ve 9 obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin 75 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı
Son dakika haberi... BURSA-Bursa'da tarihi eser satıcıları suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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