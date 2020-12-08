- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
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- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar

08.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:14

- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar Bursa'da Ceylan derisi üzerine el yazımı Ester kitabı olarak adlandırılan tarihi eser kitabın satılacağı ihbarını alan ekipler alıcı kılığına girerek şüphelileri suç üstü yakaladı.

- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar

BURSA - Bursa'da Ceylan derisi üzerine el yazımı Ester kitabı olarak adlandırılan tarihi eser kitabın satılacağı ihbarını alan ekipler alıcı kılığına girerek şüphelileri suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar sonucu harekete geçti. İhbar sonucu alıcı kılığına giren ekipler, M.Ö. 3-4 yüz yıla ailt olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine el yazımı olan Ester kitabı olarak adlandırılan ve tarihi eser olduğu belirlenen kitabı satmak isteyen iki kişiyi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan C.H. ve G.A.'nın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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